Enes Kanter 'ÜLKEM YOK' dedi vatandaşlık için yalvardı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün liderine olan aşkını her fırsatta ifade eden ve soyadını da GÜLEN yapan vatan haini Enes Kanter bir basın toplantısı düzenleyerek ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla basının önüne çıktı. Geçtiğimiz günlerde Romanya'da pasaportuna el koyulan Kanter, ABD vatandaşlığına geçmek istediğini söyledi.

ÜLKEM YOK ABD VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM

Daha önce soyadını Gülen'e çevirdiğini duyuran ve Türkiye'de büyük tepki çeken Kanter, "Şu an ülkem yok. Amerikan vatandaşı olmaya çalışıyorum. Yeşil kartım var. İşlemler biraz daha hızlanacak mı göreceğiz" dedi.