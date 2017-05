Erdoğan’ın altı aylık eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 yıl sonra yeniden AK Parti'nin başına geçtiği kongrenin ardından gözler Türkiye'yi 2019'a götürecek yeni döneme çevrildi. Türkiye bu süreçte üç önemli adıma sahne olacak. AK Parti yeniden inşa edilecek, seçimler için hazırlıklar başlayacak ve hızlandırılmış icraat dönemi başlayacak. Teşkilatların yenilenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol haritasını kamuoyu ile paylaşacak. Hazırlıklara süratle başlanan çalışma kapsamında öncelik sıralaması yapılarak hükümetin uygulamaya koyacağı 6 aylık eylem planı oluşturulacak. Parti içinde oluşturulacak komisyonla bunların nasıl bir takvim içinde hayata geçirileceği planlanacak.Türkiye'ye ekonomi ve demokraside lig atlatacak eylem planı kapsamında toplumun talepleri 6 aylık takvimde projelendirilecek. Günlük yaşama damga vuran tüm vaatleri önceleyen planla Meclis çalıştırılacak. Yatırımlardan sosyal güvenliğe kadar her alanda icraatların ön plana çıktığı bir dönem yaşanacak. Yeni dönemde teşkilatlar yenilenirken, 2019 seçimlerine kadar partinin tüm organları sahadan ayrılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 80 milyon vatandaşın kapısı çalınacak, halka her alanda bütünleşme sağlanacak. Yerel yönetimler seçim hazırlıklarına başlayacak. Yeni dönemde kalkınma alanında büyük hamleler başlatılacak. Ekonomi ağırlıklı olmak üzere hızla yeni kararlar devreye sokulacak. Demokratik, sivil adımlarla eş zamanlı yürüyecek bu süreçte reform paketleri arka arkaya yaşama geçirilecek. İcra döneminin getirdiği yenilikler her alanda kendini hissettirecek. İcra döneminin öncelikleri arasında ekonomi, istihdam, üretime ağırlık verilmesi, büyümeye odaklanılması yönünde adımlar olacak. Yeni nesil reformlar ivme kazanırken, sosyal destek politikaları ihtiyaçlara göre güncellenecek. AK Parti halkla bütünleşme sürecinde iletişim stratejisini de güncelleyecek. Yüz yüze görüşmelere ağırlık verilirken, teknolojik iletişim araçları da kapsamlı şekilde kullanılacak. Muhalefetin referandum sürecinde olduğu gibi olumsuz algı yapma girişimlerinin önüne geçilecek. Bu süreçte AK Parti'nin son 15 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları, yeni dönemde yapacakları toplumun tüm katmanlarına anlatılacak.Yenidönemde de parti yönetiminde yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, 6 aylık eylem planının birden fazla boyutu olacağını belirterek, şunları söyledi: "Öncelikle teşkilatlar yenilenecek. Her alanda bir hamle dönemi olacak. İcraatlar her kesime yansıyacak. Yeni planla topluma güçlü bir mesaj verilecek. Partimiz geçmiş tecrübe ve gençlik enerjisiyle yeni bir döneme başlıyor. Toplumun bütün katmanlarına ulaşarak beklentilerini dinleyeceğiz. Bu kapsamda vatandaşın beklentileri de 6 aylık dönemde projelendirilecek. Demokratikleşme, sivilleşme mesajları ön plana çıkacak. Uygulamadaki bütün sorunlar çözülecek."Yeni dönemde neler yapacağı büyük bir merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ilk mesajlarını kongrede verdi. Erdoğan'ın kongrede, "Şehirlerine yük olan değil, parti ve partimizi omuzlayanlarla yola devam edeceğiz" sözlerinin perde arkası da ortaya çıktı. Son dönemde yapılan anketlerde çıkan en önemli sonuçlardan biri "yerel yönetimlere ulaşmakta zorluk çekiyoruz" oldu. Kendisi de belediye başkanlığından gelen ve partinin aslında lokomotifini oluşturan yerel yönetimlere dönük bu algı Erdoğan'ı rahatsız etti. Bir başka algı da "AK Parti için yerel yönetimler partinin motoru, ancak bu durumun son yıllarda merkeze kaydığı" oldu. Yerel seçimlerin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç ay önce yapılacak olması da büyük önem taşıyor. Erdoğan'ın bu nedenle yerel seçimlerini çok önemsediği bildirildi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı başta olmak üzere ilgili birimler çalışmalarına hız verdi. Belediye başkanlarının yatırımları, vatandaş ve teşkilat ilişkileri, bütçesini verimli kullanıp kullanmadığı, personel politikaları, seçimde verdiği vaatleri yerine getirip getirmediği, vatandaşla ilişkileri başta olmak il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları ile ilgili kısa sürede detaylı raporlar hazırlanacak. Bu raporlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın yeterince çalışmayan, başarılı bulunmayan isimler ile tek tek çağırıp konuşup gerekli uyarıları yapacağı belirtiliyor. Erdoğan'ın yerel yönetimler ile ilgili ikinci adımı ise belediyelerin merkezi yönetim ile ilişkilerinden gelirlerine, imar başta olmak üzere yetkilerine kadar birçok düzenlemenin yer aldığı reform paketini TBMM'ye sevk etmek olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti GenelBaşkanı olmasıyla birlikte buhafta kabine, parti yönetimi veAK Parti'nin Meclis'teki grupyönetimi yeniden şekillenecek.Öncelikli olarak kongredekitüzük değişikliğine göreBaşbakan Binali Yıldırım'ıngörevi ile ilgili düzenlemeleryapılacak. Yarın Meclis'te gerçekleşecekgrup toplantısı basınakapalı olacak ve Yıldırım'ıngrup başkanı olması için seçimyapılacak. Teamüllere görepartinin genel başkanı aynızamanda grup başkanı oluyor.Ancak Erdoğan, milletvekiliolmadığı için grup başkanıolamıyor. Yıldırım, kapalı gruptoplantısının ardından milletvekillerineMeclis lokantasındaöğle yemeği verecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkongrede yeniden şekillenenMerkez Karar ve YönetimKurulu ( MKYK ) üyeleri içindenyakın çalışma arkadaşlarındanoluşacak olan MerkezYürütme Kurulu'nu ( MYK bu hafta seçeceği belirtiliyor.MKYK'ya giren eski bakanlarMahir Ünal ve Efkan Ala'nınyeni dönemde genel başkanyardımcıları olarak MYK'dayer alacağı belirtiliyor.Kulislerde en çok merakedilen ise kabine revizyonu. Buhafta hem Erdoğan'ın hem deYıldırım'ın yurtdışı programlarıbulunuyor. Bu nedenle kabinerevizyonu hafta sonundanönce mümkün görünmüyor.Hatta kulislerde revizyonunhaftaya veya Ramazan Bayramısonrasına kalabileceği belirtiliyor.Kabinede 8 ile 10 bakanarasında bir değişimin olacağıifade ediliyor.