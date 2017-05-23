FETÖ'cü Başyaver Ali, masal "YAZDI"

Darbe girişimine ilişkin mesajları çeken darbeci Albay Cemil Turhan kendisine mesajları içeren CD'yi darbe gecesi Genelkurmay önündeki çatışmada ölen binbaşı Mehmet Akkurt'un getirdiğini savundu. Turhan'ın anlatımları, darbecilerin mesaj çekilmesi için bile prova yaptıklarını ortaya koydu.

FETÖ'CÜ darbe girişiminin en önemli davalarından olan "Genelkurmay Başkanlığı Çatı Davası"nın kilit önemdeki sanıkları birbirleriyle çelişkili ifadeler verdi.

Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Ali Yazıcı, FETÖ'nün kendisi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edrdoğan'a ulaşmak için görevlendirdiği yarbayı hiç tanımamasına rağmen Antalya'ya giderken otomobiline aldığını söyledi. Darbe mesajlarını çeken darbeci albay da kendisine mesajları 15 Temmuz'daki çatışmada ölen binbaşının getirdiğini ileri sürdü.

Genelkurmay Başkanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetlerinin sorgulandığı davanın dünkü duruşması da önemli isimler için hesap günü oldu. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, güvenlik nedeniyle Sincan'daki salonda baktığı davada dünkü duruşmasında ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemin başyaveri darbeci Ali Yazıcı'nın sorgusu yapıldı.

EMİN TATİLE GİDİYORDU YALANI

Yazıcı ifadesinde, öncelikle Cumhurbaşkanlığı başyaveri seçilmesi sürecine ilişkin konuştu ve kendisinin köy muhtarından bile araştırıldığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Temmuz'da Antalya'da düzenlenecek resmi programı için Ankara'dan hareket edeceği sırada yanına sivil giyimli bir kişinin geldiğini ve kendisini de araca almasını istediğini söyleyen Yazıcı şunları anlattı:

"Yola çıkacağım sırada kendini Emin Yarbay (Emin Güven) olarak tanıtan sivil giyimli kişi geldi. 'Ben de Antalya'ya tatile gidiyorum. Beni de araca alır mısın' dedi. Ben bu kişiyi tanımıyordum ama askeri birlik içinde olduğumuz için şüphe duymadım. Yola beraber çıktık. Aracı ben kullanıyordum. Afyon'da mola verdik. Garip garip hareketler yapıyordu kendisinden biraz çekindim.. Herhangi bir şey söylemedi. Muhafız alayına yeni atanmış biri olarak değerlendirdim."

Yazıcı, Antalya'ya yola çıkmış olmasına rağmen aracının rotasını, darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırmayı planladıkları Çiğli'ye yöneltmesini de "tanımadığı hatta garip hareketlerde bulunan" Emin Güven'in talebi doğrultusunda yaptığını söyledi. Yazıcı hiç tanımadığı bir kişi ile neden böyle bir yolculuk yaptığı yönündeki ısrarlı sorulara ise yanıt veremedi.

Müdahil avukatları duruşma sırasında Yazıcı'nın darbe girişimi günü birden çok kez görüşme yaptığı HTS kayıtlarında da sabit olan isimleri sordular. Yazıcı bunları tanımadığını böyle kişilerle görüşme de yapmadığını iddia etti.

DARBE GİRİŞİMİNİ KİM YAPTI BİLMİYORMUŞ

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "15 Temmuz darbe girişimini sence kim yaptı?" diye sorması üzerine Yazıcı, "Ben 10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım. İşin içinden çıkamadım "cevabını verdi.

İYİ EĞİTİLMİŞ FETÖ'CÜ

Darbeci Ali Yazıcı ifadesi boyunca eğer kendisi FETÖ'cü olsaydı Cumhurbaşkanına farklı yöntemlerle suikast düzenleme olanağı olacağını ancak bunu hiçbir zaman düşünmediğini ve sadakatle görev yaptığını iddia etti.

Bu sırada Cumhurbaşkanlığı Avukatı Hüseyin Aydın Yazıcı'ya, kendisini uzun süre gizlediğini belirterek, "Kendinizi iyi eğitilmiş bir FETÖ'cü olarak gizlemişsiniz. Bunun başka izahı yok" diye tepki gösterdi.

SIKIŞINCA SÖYLEYEMEM DEDİ

Duruşma sırasında darbeci Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı'nın uçağında söylediği belirtilen "bu düzen böyle gitmez darbe olacak" şeklindeki sözleri de sorgulandı.

Savcı Aytekin Cenikli darbeci Yazıcı'ya, "Gazeteci Kadir Demirel'e darbe olacağını söylemişsiniz, bunu da paralel dediğiniz kişilerin yapacağınızı söylemişsiniz. Bildikleriniz nedir?" diye sordu. Yazıcı bunun üzerine, "Darbe lafını daha çok gazeteciler ve Cumhurbaşkanının danışmanları dile getiriyordu" diye manevra yaptı.

Sanık avukatları bunun üzerine, "darbe olacağı ne zamandan itibaren dillendiriliyordu" sorusu yöneltince Yazıcı, "Ben darbeyi televizyondan öğrendim ama bir ay iki ay önceden dillendirenler vardı" dedi. Yazıcı, "kim dillendiriyordu" sorusuna ise "cevap veremem, vermek istemiyorum" yanıtını verdi.

MESAJIN PROVASINI BİLE YAPMIŞLAR

Duruşmada, 15 Temmuz gecesi darbe mesajlarında ismi yer alan ve sıkıyönetim direktiflerini birliklere mesaj olarak çektirten Genelkurmay General Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan da sorgulandı.

Turhan ifadesinde, darbe mesajları ve sıkıyönetim direktifinin yer aldığı CD'nin dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 15 Temmuz gecesi çatışmada ölen emir subayı binbaşı Mehmet Akkurt'un getirdiğini söyledi.

Turhan ifadesinde 15 Temmuz günü karargahta bulunmasını, "Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili mesajların çekilmesi ile ilgili prova yapıyorduk" diye açıkladı. Turhan bunun için darbe direktiflerinde imzası bulunan Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de bilgisi olduğunu aktardı. Turhan, darbe mesajlarını teknik seviyede bir iş olduğu için astsubayların çektiğini, sonradan baktığında darbeyi bunlardan öğrendiğini iddia etti.

Turhan, YAŞ'ta terfi sırası gelenlerle ilgili her yıl MİT ve Emniyet istihbarattan bilgiler istediklerini, bu bilgileri de Genelkurmay Başkanı ve 2'nci Başkanı'na her yıl aktardıklarını anlattı.