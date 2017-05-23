Fetullahçıları kaçıran organizatör tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 23.5.2017 16:05
Fetullahçıları kaçıran organizatör tutuklandı

Edirne’de, FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantılı 4 Türk vatandaşını yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırmaya teşebbüs etmekten aranan organizatör C.A.G., jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde 17 Şubat 2017 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkili 4 Türk vatandaşını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya teşebbüs olayında, şahıslara yardım/yataklık ve organizatörlük suçundan aranan C.A.G. isimli şahıs yakalandı. 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.30 sıralarında İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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Fetullahçıları kaçıran organizatör tutuklandı
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