Fetullahçıları kaçıran organizatör tutuklandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce, Meriç ilçesinin Karayusuflu köyünde 17 Şubat 2017 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü ile ilişkili 4 Türk vatandaşını yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya teşebbüs olayında, şahıslara yardım/yataklık ve organizatörlük suçundan aranan C.A.G. isimli şahıs yakalandı. 21 Mayıs 2017 tarihinde saat 15.30 sıralarında İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.