Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti

Yenişafak Gazetesinde yazılarına devam eden tecrübeli Gazeteci Akif Emre geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat etti. Emre'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Emre'nin son yazısı "Riyad'da bir Marvel filmi" başlığıyla bugün yayınlanmıştı.

Ayrıntılar geliyor.

AKİF EMRE KİMDİR?

Yayıncılığa Akabe yayınlarının İstanbul temsilciliğinde başladı. Bir dönem İnsan Yayınları'nın yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinin kurucuları arasında yer aldı ve genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Ardından Küre ve Klasik Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yaptı. Yeni Şafak gazetesinde köşe yazarlığı yapan Akif Emre,[ çok dilde yayın yapan bir haber portali olan Dünya Bülteni'nin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı. Son dönemde yeni bir haber sitesinin hazırlığı içerisindeydi. Belgesel çalışmalarına yoğunlaşarak, Osmanlı şehirleri (Saraybosna, Mostar, Üsküp, Selanik 1,2, Kudüs1,2) ve Mimar Sinan (6 Bölüm) üzerine olanları başta olmak üzere birçok belgesel hazırladı. En son "Elvada Endülüs: Moriskolar" isimli beş bölümlük belgesel hazırladı.