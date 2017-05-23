Hakim FETÖ sanığına haddini bildirdi

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın altıncı duruşmasında sanıkların savunmaları ve çapraz sorguları tamamlandı.

"EMİRLERİ YERİNE GETİRMİŞLERDİR"

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 18 tutuklu sanık katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların yakınları duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada müştekilerle Başbakanlık adına bir grup avukat hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Yusuf Sari, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşisi içinde emir komuta zinciriyle görevini yaptığını belirtti.

"HALA KENDİNİ ALBAY SANIYORSUN"

Sanık Sari'nin yüksek ses tonuyla savunmasını yapması üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur, "Gergin olmana gerek yok, rahatla. Sen kendini hala albay sanıyorsun, eski albaysın sen ve sanıksın. Orası milletvekili kürsüsü değil, sesini duyuyoruz, ses tonunu yükseltme" diyerek uyarıda bulundu.



"HADSİZLİĞE GEREK YOK"

Savunmasının ardından çapraz sorgusu yapılan Sari'nin bazı sorulara yönelik tavrı üzerine Mahkeme Başkanı Hulisi Pur "Şu anda mahkeme huzurunda sanıksın. Ne Genelkurmay Başkanlığı'ndaki bir kürsü ne de milletvekili kürsüsüne konuşuyorsun, hadsizliğe gerek yok." dedi. Sari, çapraz sorgusu sırasında müşteki avukatların tüm sorularına "Cevap vermiyorum" diyerek yanıtsız bıraktı.

Sanığın savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından müştekilerin beyanları alındı. Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.



273 SAYFALIK İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.