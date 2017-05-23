O hain 10 ay sonra ilk kez görüntülendi

Giriş Tarihi: 23.5.2017 17:09 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 17:10
O hain 10 ay sonra ilk kez görüntülendi

Hulusi Akar'ın darbe girişiminin ardından tutuklanan emir subayı Levent Türkkan 10 ay sonra ilk kez görüntülendi. Türkkan yakalandığında yüzündeki morluklarla gündeme gelmişti.

FETÖ'nün çatı davasında ikinci günden bomba ifadeler gelirken darbeden sonra tutuklu generaller de objektiflerin önünde kelepçeli halde boy gösterdi. O isimlerden biri de Levent Türkkan'dı.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLARLA HATIRLANIYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın darbe girişiminin ardından tutuklanan emir subayı Levent Türkkan 10 ay sonra ilk kez görüntülendi. Levent Türkkan'ın darbe gecesinde yüzündeki morluklar kameralara yansımıştı. FETÖ hesabına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı dinleyen ve odasına böcek yerleştirmekle suçlanan Levent Türkkan verdiği ilk ifadelerde bomba itiraflarda bulunmuştu. Levent Türkkan'n Çatı davasında vereceği ifade de büyük önem taşıyor.

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O hain 10 ay sonra ilk kez görüntülendi
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