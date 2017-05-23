O hain 10 ay sonra ilk kez görüntülendi

FETÖ'nün çatı davasında ikinci günden bomba ifadeler gelirken darbeden sonra tutuklu generaller de objektiflerin önünde kelepçeli halde boy gösterdi. O isimlerden biri de Levent Türkkan'dı.

YÜZÜNDEKİ MORLUKLARLA HATIRLANIYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın darbe girişiminin ardından tutuklanan emir subayı Levent Türkkan 10 ay sonra ilk kez görüntülendi. Levent Türkkan'ın darbe gecesinde yüzündeki morluklar kameralara yansımıştı. FETÖ hesabına Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı dinleyen ve odasına böcek yerleştirmekle suçlanan Levent Türkkan verdiği ilk ifadelerde bomba itiraflarda bulunmuştu. Levent Türkkan'n Çatı davasında vereceği ifade de büyük önem taşıyor.