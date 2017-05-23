Patlama sonrası İngiltere'de flaş karar!

Reuters'ın haberine göre, İngiltere'deki siyasi partiler, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği Manchester kentindeki patlamanın ardından seçim çalışmalarını askıya aldı.Muhalefetteki İşçi Partisi'nin başkanı Jeremy Corbyn, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Theresa May ile görüştüğünü ve 8 Haziran parlamento seçimleri için yapılacak çalışmaları askıya almayı kararlaştırdıklarını söyledi. May daha önce Manchester'deki patlamayı polisin terör saldırısı olarak gördüğünü ifade etmişti.

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