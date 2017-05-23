sonrası 'de flaş karar!

Giriş Tarihi: 23.5.2017 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 10:09
Patlama sonrası İngiltere'de flaş karar!

'de siyasi partiler sonrası seçim çalışmalarını askıya aldı.

Reuters'ın haberine göre, 'deki siyasi partiler, en az 19 kişinin hayatını kaybettiği kentindeki nın ardından seçim çalışmalarını askıya aldı.Muhalefetteki İşçi Partisi'nin başkanı Jeremy Corbyn, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Theresa May ile görüştüğünü ve 8 Haziran parlamento seçimleri için yapılacak çalışmaları askıya almayı kararlaştırdıklarını söyledi. May daha önce Manchester'deki patlamayı polisin terör saldırısı olarak gördüğünü ifade etmişti.

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Patlama sonrası İngiltere'de flaş karar!
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