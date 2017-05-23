: 'de ten dev operasyon!

İHA

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Giriş Tarihi: 23.5.2017 19:08 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 20:46
Son dakika: Fikirtepe'de polisten dev operasyon!

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Mahallesi’nde 470 personelin katılımıyla asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katılımı ile Fikirepe Mahallesi'nde 470 personelin katılımıyla geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. ''de Yıkım' adı verilen destekli uygulamada ekipleri 35 noktada sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Şüpheli şahısları ver araçları durdurarak üst araması ve GBT kontrolü yapan polis ekipleri 97 metruk binada da aramalar gerçekleştirdi.

Hakkında arama kaydı bulunan ve şüpheli şahısların gözaltına alındığı uygulamada bir miktar maddenin ele geçirildi.

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Son dakika: Fikirtepe'de polisten dev operasyon!
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