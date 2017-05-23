Sözcü’nün mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu!

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Giriş Tarihi: 23.5.2017 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 16:11
Sözcü’nün mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu!

Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri gerekçesiyle Sözcü Gazetesi’nin bazı yöneticileri hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde her yerde aranan gazetenin mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu.

FETÖ/PDY adına suç işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve geçtiğimiz günlerde polis operasyonu gerçekleştirilen Sözcü Gazetesi'nin 4 yöneticisinden biri olan Yonca Kaleli, operasyonun başladığı gün olan 19 Mayıs'tan bu yana her yerde aranıyordu.

TESLİM OLDU

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin adresinde bulamadığı ve yaklaşık 4 gündür bulunamayan Yonca Kaleli bugün ortaya çıktı. Kaleli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek soruşturmayı yürüten savcılık birimlerine teslim oldu.

Kaleli'nin bir süredir Sözcü Gazetesi'nde mali işler müdürü olarak görev yaptığı ve gazetenin bazı şüpheli para hareketlerinden dolayı soruşturmaya dahil edildiği iddia edildi.

'Akbay FETÖ evlerinde yetişti'

AKBAY HALEN KAYIP

Diğer taraftan hakkında savcılıkça gözaltı kararı verilen gazetenin sahibi Burak Akbay halen ortada yok. Bir süre önce İstanbul'dan Fransa'ya gittiği belirlenen Akbay'ın evinde arama yapılmış, adresinde bulunamadığı için gözaltına alınamamıştı.

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Sözcü’nün mali işler müdürü Yonca Kaleli savcılığa teslim oldu!
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