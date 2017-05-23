Yeni dönemin şifreleri Erdoğan'ın sözlerinde

(...) Artık siyaset yapma biçimi, dili ve şartları da kökten değişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede öncelikle kendi partisine bu yeni döneme hazır olmaları gerektiğinin sinyalini verdi. Önce kongrenin önemini dikkat çekti: "Büyük kongrelerimiz hasret giderme, parti organlarında görev alacak arkadaşlarımızı belirlemenin yanında muhasebe ve murakabe yapmanın da vesilesidir."

Sonra da siyasetle ilgili şu çarpıcı tespiti yaptı: "Vesayetin kıskacındaki siyasi partilerinmilli iradeyle irtibatları tamamen kesilmişti. Devletle siyaset, siyasetle ahlak arasındaki ilişki kirlenmişti."

Ve sözü parti teşkilatlarına getirdi: "Üye sayısı 10 milyona ulaşan bir parti 80 milyona ulaşmada sıkıntı çekemez, çekmemelidir.

Hiçbir şey insani temasın, yüz yüze görüşmenin yerini tutamaz.

Her vatandaşın halini hatırını sormalı derdini dinlemeli, her yöntemle kendileriylealakadar olmalıyız."

Yeni siyasi dönemin en kritik siyasi şifreleriydi bunlar. Bunları söyleyen de üye sayısı 10milyona ulaşan, yüzde 48.9 oy alan bir partinin doğal lideri. Şimdi kendi eliyle çıtayı dahada yükseltip yüzde 50 artı 1 yaptı. Bunun, siyasi tarihimizdeki karşılığı devrimdir. (...)

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