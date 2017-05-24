'2. Fuat Avni' yapılanmasına operasyon!

Devletin gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri yasadışı yöntemlerle ele geçirip sosyal medyada yayınlayan FETÖ'nün yeni "Fuat Avni" yapılanması olduğu iddia edilen bir grup ortaya çıkarıldı. Yeni yapılanmanın, devlette ele geçirdikleri bilgi ve belgeleri internet ortamında açtıkları sahte hesaplardan paylaştıkları iddia edildi.



10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hürriyet'in haberine göre Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 10 kişi bugün Kayseri Adliyesi'ne sevkediliyor. FETÖ'nün devletin gizli kalması gereken belgeleri yasadışı yöntemlerle ele geçirip sosyal medyada paylaştığı istihbaratı üzerine Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat soruşturma başlattı.



Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Kayseri merkezli İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital veriye el konuldu.