Adil Öksüz serbest bırakan hakimle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "hava kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'in, öğrencilik yıllarında örgüt evlerinde kaldığını söylediği öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hakkında "elektronik kelepçe" uygulaması kararına hükmedilerek serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine dün tutuklanan Sönmez, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda Öksüz'ü hiç görmediğini ileri sürdü.

Ankara Batı Adliyesinde ağır ceza mahkemesi üyesi olarak görev yaptığını ifade eden Sönmez, darbe girişiminin ardından Adalet Komisyonu kararıyla görevli hakimlere destek vermesinin istendiğini bildirdi.

Sönmez, Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından yapılan itirazın reddine yönelik kararı, önceki mahkemenin "serbest bırakılma" yönündeki hükmü kapsamında dosya üzerinden itirazın reddi nedeniyle verdiğini savundu.

Üniversite eğitimi sırasında FETÖ'ye bağlı evlerde kaldığını anlatan Sönmez, ilk eşinin de FETÖ bağlantısı olduğunu bildirdi. İlk eşiyle evliliğinin sonra ermesinin ardından örgütle bağlantısını kestiğini ve yaklaşık 10 yıldır FETÖ ile ilişki kurmadığını ileri sürdü.

Memleketi Muğla'nın Çine ilçesine gittiği sırada Dalaman'da gözaltına alındığını dile getiren Sönmez, açığa alındıktan sonraki 8 aylık süre içerisinde hiçbir zaman kaçma teşebbüsünde bulunmadığını belirtti.

Darbe girişiminin ardından açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ'ye ilişkin bazı itirafçıların da Sönmez'in örgüt evinde kaldığına yönelik beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Öksüz'ün serbest bırakılması süreci

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nde, Akıncı 4. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in de aralarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ'nün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz de yer almıştı.

Ankara Batı Adliyesine getirilen Öksüz, savcı Cihan Ergün'e verdiği ifadede, Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü.

Öksüz, daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimi Köksal Çelik, Öksüz'ü "yurt dışı yasağı" kararı vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz'ın karara ilişkin itirazı ise hakim Çetin Sönmez tarafından tutuklamaya yönelik delil olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca (HSYK) 17 Ağustos 2016'da Çelik ve Sönmez açığa alınmıştı. Daha sonra 6 Mayıs 2017'de HSYK tarafından meslekten ihraç edilen Sönmez, aynı gün hakkındaki gözaltı kararı kapsamında Muğla'nın Dalaman ilçesinde yakalanmıştı.

Ankara'ya getirilen ve sevk edildiği hakimlikçe hakkında adli kontrol kapsamında "elektronik kelepçe" uygulamasıyla serbest bırakılan Sönmez, savcılığın itirazı üzerine çıkarıldığı Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.