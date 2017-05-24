Almanya’dan FETÖ’ye ilk isyan

Almanya'da üs kuran ve üst düzey çete mensuplarını bu ülkeye kaçıran FETÖ'nün ipliği pazara çıkmaya başladı. Yüzlerce FETÖ üyesine iltica hakkı tanınan Almanya'da, ülkenin en büyük eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'nın başkenti Düsseldorf FETÖ'ye resmen "dur" dedi.



SABAH'A AÇIKLAMA

Kentte "Ein Stein Ribif" isimli derneğin ve derneğin "DimA" projesinin hamisi olan Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel FETÖ bağlantısı nedeniyle artık derneğin hamiliğini yapmayacağını bildirdi. Belediye tarafından SABAH'a yapılan açıklamada da, Geisel'in direktifi doğrultusunda derneğin "yeniden değerlendirmeye alındığı" belirtildi. Açıklamada, FETÖ ile ilgili bilirkişi raporu istendiğine ve aynı zamanda dernek tüzüğünün kesinlikle şeffaf olmadığına dikkat çekildi.



'GÜLEN BAĞINDAN EMİNİM'

Halen devam eden "DüsselYouth 2017" isimli sanat yarışmasının bazı eserleri de belediyeye ait müzede sergilenecekti. Ancak derneğin FETÖ bağlantısı öğrenilince resmi olarak ilişki kesildi. CDU Uyum Politikası Sözcüsü Pavle Madzirov da derneğin FETÖ lideri Fetullah Gülen'e bağlı olduğundan emin olduğunu belirtti. Madzirov, "Şaşırdığım nokta, nasıl oldu da belediyenin birçok ortağı ve bizzat belediye bu işbirliğine gitti" dedi.



AYNI YALANA SIĞINDILAR

Deşifre olan derneğin internet sitesindeki künye bilgilerine artık ulaşılamıyor. Ancak eski görüntülere göre derneğin başkanlığını Bahadır Efe, basın sözcülüğünü ise Muzaffer Albayrak yürütüyor. "DimA" (Düsseldorf in meinen Augen-Benim gözümde Düsseldorf) isimli projenin sorumlusu ise Sadettin Özgün. Dernekse, köşeye sıkışan diğer FETÖ derneklerinin çoğunlukla başvurduğu cevabın arkasına sığınmaya çalışarak, "Derneğin kurucuları ve üyeleri arasında 'hizmet hareketi'nde aktif olanlar var, ama Gülen'in derneğimizle kurumsal bağı yok" açıklamasında bulundu. / FRANKFURT