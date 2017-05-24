Başarılı gençler MKYK’ya alındı

AK Parti MKYK
'ya giren iki genç ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle istedi. Yasemin Atasever, bölüm birinciliğini kimseye kaptırmayan, takı tasarlayıp keman çalan, origami (kağıt katlama sanatı) ve fotoğraf ile ilgilenen, KADEM'in "Kapsamlı Ülke Analizi Paneli"nde, "Latin Amerika'da medya, eğitim, hukuk, siyaset ve ekonomi"yi tartışan bir isim. Rumeysa Kadak ise Meridyen Derneği'nin "münazara" ekibinden. Üniversitede öğrenci konseyinde başkan yardımcılığı yapan Kadak, "İstanbul Meridyen Open '17 Uluslararası Münazara Turnuvası"nın ödül töreni sırasındaki performansıyla Erdoğan'ın dikkatini çekmiş. MKYK'ya seçilen İsa Sinan Göktaş (31) "Cumhurbaşkanımız, gençlerin siyasette etkin olmasını sağlayarak gençlerin aşk, şevk ve heyecanının karanlık odaklarca kullanılmasına son verdi, gençleri bir maşa gibi kullanıp kenara atan güçlerin önüne set çekti. Tüzüğümüzdeki durum, AK Parti'de gençlerin yedek kulübesinde bekletilmediğinin ispatıdır" dedi.