Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol!

Giriş Tarihi: 24.5.2017 10:51
Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol!

CHP Antalya Milletvekili ve Eski Genel Başkanı Deniz Baykal 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP Genel Başkanı’na seslenerek, “Aday olacaksan ol. Olmayacaksan, buradan birisini seçelim” dedi.

CHP Antalya Milletvekili ve Eski Genel Başkanı Deniz Baykal yaptığı açıklamada Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı yarışına girecekse bunu söylemesi, girmeyecekse birini belirlenmesi konusunda karar verilmesi gerektiğini söyledi. Baykal "Adayı millet üretecek ve parti onun etrafında bütün siyasi varlığıyla, ne varsa elde, finans şu bu, her şeyi seferber edecek. O nedenle benim modelimde parti genel başkanı olacaktır. O nedenle genel başkanımıza onu söyledim. 'Siz adaysanız bütün gücümüzle arkanızdayız. Çünkü sizin aday olma hakkınız var. 7 yıldır buradasınız, seçimlere girdiniz. Kazanırız, kazanmayız ayrı bir iş. Ama bunu söyleme hukuku var. Aday olacaksan ol bitti, aday olmayacaksan oradan buradan birisini seçelim o arkadaşa verelim görevi, hepimiz el ele verelim. Benim kafamdaki model bu" şeklinde konuştu.

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Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na: Aday olacaksan ol!
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