Beleş yaşamanın formülü ihanet

UYDURUK ÖDÜL VE PARA

Türkiye'ye iftira atıp, tutuklanacağını anlayınca soluğu kendisine sahip çıkan Almanya'da alan Can Dündar beleş geçimin yolunu buldu. Cebine geçici Alman pasaportu konulan, yanına korumalar tahsis edilen Dündar, katıldığı her ödül töreninden, ortalama 10 bin euro da para alıyor.

SPD'NİN KORUMASI ALTINDA

Avrupa'da ülke ülke dolaşıp ihanet senaryoları yazan Dündar, önceki gün yine Almanya'dan ödül aldı. Gustav Heinemann Ödülü verilen Dündar'ın cebine 10 bin euro da para konuldu. Ödül, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.

KAHRAMANIYMIŞ

Dündar'a Avrupa Parlamentosu Başkanı iken sahip çıkmaya başlayan Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, ödül için SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, "Can Dündar benim gözümde bir kahraman" dedi.

Hain Dündar'a ödülün, "düşünce özgürlüğü" için gösterdiği cesaretten dolayı verildiği belirtildi.

İŞTE DÜNDAR'A VERİLEN ÖDÜLLER

Strasburg

17 Ocak 2017 Avrupa Basın Kulübü'nün Kulüp Ödülü

Zürih

08 Aralık 2016 Alternatif Nobel diye adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü

New York

22 Kasım 2016 Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü

Darmstadt

17 Kasım 2016 Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Hermann Kesten Ödülü

Berlin

7 Kasım 2016 Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin Altın Victoria Ödülü

Leipzig

7 Ekim 2016 Sparkasse Bankası Medyanın Özgürlüğü ve Geleceği Ödülü

Hamburg

8 Temmuz 2016 Netzwerk Recherche gazetecilik örgütünün, Leuchtturm Ödülü

İtalya

2 Temmuz 2016 Ischia Uluslararası Gazetecilik Ödülü

İsveç

16 Mayıs 2016 İsveç Basın Kulübü Anna Politkovskaya İfade Özgürlüğü Ödülü

Alman Yazarlar Birliği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü bursu