Beleş yaşamanın formülü ihanet

UYDURUK ÖDÜL VE PARA
Türkiye'ye iftira atıp, tutuklanacağını anlayınca soluğu kendisine sahip çıkan Almanya'da alan Can Dündar beleş geçimin yolunu buldu. Cebine geçici Alman pasaportu konulan, yanına korumalar tahsis edilen Dündar, katıldığı her ödül töreninden, ortalama 10 bin euro da para alıyor.
SPD'NİN KORUMASI ALTINDA
Avrupa'da ülke ülke dolaşıp ihanet senaryoları yazan Dündar, önceki gün yine Almanya'dan ödül aldı. Gustav Heinemann Ödülü verilen Dündar'ın cebine 10 bin euro da para konuldu. Ödül, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi.
KAHRAMANIYMIŞ
Dündar'a Avrupa Parlamentosu Başkanı iken sahip çıkmaya başlayan Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, ödül için SPD Genel Merkezi'nde düzenlenen törende, "Can Dündar benim gözümde bir kahraman" dedi.
Hain Dündar'a ödülün, "düşünce özgürlüğü" için gösterdiği cesaretten dolayı verildiği belirtildi.
İŞTE DÜNDAR'A VERİLEN ÖDÜLLER
Strasburg
17 Ocak 2017 Avrupa Basın Kulübü'nün Kulüp Ödülü
Zürih
08 Aralık 2016 Alternatif Nobel diye adlandırılan Doğru Yaşam Ödülü
New York
22 Kasım 2016 Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Basın Özgürlüğü Ödülü
Darmstadt
17 Kasım 2016 Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Hermann Kesten Ödülü
Berlin
7 Kasım 2016 Alman Dergi Yayıncıları Birliği'nin Altın Victoria Ödülü
Leipzig
7 Ekim 2016 Sparkasse Bankası Medyanın Özgürlüğü ve Geleceği Ödülü
Hamburg
8 Temmuz 2016 Netzwerk Recherche gazetecilik örgütünün, Leuchtturm Ödülü
İtalya
2 Temmuz 2016 Ischia Uluslararası Gazetecilik Ödülü
İsveç
16 Mayıs 2016 İsveç Basın Kulübü Anna Politkovskaya İfade Özgürlüğü Ödülü
Alman Yazarlar Birliği ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü bursu