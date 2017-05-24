Cuntacıları, darbe belgeleri ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin 152'si asker, 3'ü sivil 155 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. İddianamede, Kara Havacılık Komutanlığı ile ilgili planlama toplantılarının şüphelilere ait Güvercinlik Kışlası'ndaki odalarında ve Muhammet Baran'a ait Ankara Yenimahalle'de bulunan evde yapıldığı vurgulandı. Bu toplantılara şüphelilerden, Ünsal Coşkun, Mehmet Şahin, Halil Gül, Ümran Taş, Özcan Karacan, Erdal Başlar, Taha Fatih Çelik, Murat Bolat, İlkay Ateş, Okan Kocakurt ve Sadullah Abra gibi isimlerin katıldığı tespiti yapıldı.Darbe girişiminin kilit isimlerinden şüpheli Özcan Karacan'ın odasında, ihanete ilişkin delil niteliğindeki not kâğıtları ele geçirildi. İddianamede bomba yağdıran helikopterlerde görevlendirilen Taha Fatih Çelik, Cebrail Sert, İlkay Ateş, Ali Ercan, Sadullah Abra, Erdal Başlar, Eyüp Ünal, Rafet Kalaycı ve Murat Karakaş'ın 'Taha - Cebrail, Ateş -' 'İlkay - Ali', 'Özcan - Sado', 'Taha - Ateş' ve 'Başlar - Ünal' 'Ercan - Sert' ,'Karacan - Sado' 'Kalaycı - Karakaş' şeklinde kodlandığı belirtildi. Bu kişilerin hedeflerinin ise, 'TÜRKSAT', 'ALA', 'MİT', '(BB)', 'TİB' diye kodlandığı vurgulandı.Şüpheli Mehmet Şahin'e ait Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki odasında yapılan aramada suç unsuru belgelere el konuldu. İddianamede işaret edilen belgelerde, "Kara Havacılık Birliği'nin uydu fotoğrafı, fotoğraf üzerinde kırmızı asetatlı kalem ile alınmış çeşitli notlar, 4. ve 5. nöbet kulübelerini gösteren kroki ve A4 kâğıdı arkasında da "Okul K. bize eğitim görevi verdi. Sabaha kadar görevli kontrol ediyoruz", "fener, düdük, çakı, cherekes, telsiz" gibi ibarelerin yer aldığı ifade edildi. İddianamede, Şahin'in toplantılara katılması ve aldığı notlar, darbe girişiminden önceden haberdar olduğu şeklinde değerlendirildi.Cumhurbaşkanlığı bölgesine saldırıda bulunan Atak helikopterini kullanan şüpheli Memduh Karagöl ve Hakan Erol'un hazırlığına da dikkat çekildi. Şüpheliler Güvercinlik meydanına indikleri sırada kendilerini Erdal Başlar'ın karşıladığını ve Karagöl'e, "Hoş geldiniz hemen helikopterinize silah yükleyin" şeklinde talimat verdiği belirtildi. Erdal Başlar ve Eyüp Ünal da Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı binası civarındaki polis ve sivillere ateş açtı.