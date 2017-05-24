Deniz Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı: Denizkurdu 2017!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı en büyük tatbikatı Denizkurdu 2017'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile yabancı askeri ataşelerin katıldığı seçkin gözlemci günü tamamlandı.
Seçkin gözlemci gününün ikinci bölümünde, gemilerden su üstü hedefine top atışı gerçekleştirildi.
Top atışının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla geminin sancak bölümüne geçti. Yapılan tören geçişiyle tatbikata katılan unsurlar, Orgeneral Akar'ı selamladı.
Tatbikatın sancak gemisi TCG Kemalreis Fırkateyni'nin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı limanına yanaşmasının ardından, Denizkurdu 2017'nin seçkin gözlemci günü sona erdi.