Erdoğan’a ABD teşekkürü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Türkiye'nin haklı tezlerini muhatabının yüzüne karşı söylediğinin altını çizdi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı'nın ABD'ye yaptığı ziyaretin önemli olduğuna değindi. Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle oldu:
Sayın Erdoğan'ın ABD'deki açıklamasında vurguladığı, 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG/ PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde verilen mutabakata kesinlikle uygun değildir' sözleri yerinde bir değerlendirmedir. Ülkemizin çıkarlarını ve itibarını korumanın milli bir tavır olduğundan hareketle, Sayın Cumhurbaşkanını Türkiye'nin haklı tezlerini muhatabının yüzüne söylemiş olmasından dolayı kutluyorum. Kendilerine milletimiz adına teşekkür ediyorum.
NOTAYA TAM DESTEK
Washington Büyükelçiliği önünde Türk düşmanlarının provokasyonlarını, şiddetli tahriklerini sumen altı edip Türkiye'yi suçlamak, bunu da son derece seviyesiz şekilde yapmak utanç duyulacak bir savrulma halidir. ABD'deki PKK damarı birden kabarmış, Türk heyetinin resmi ziyaretiyle azgınlaşmış, terör örgütü Beyaz Saray'dan ikmalini tamamlayarak savaş baltalarını ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin dün ABD'ye verdiği sözlü ve yazlı nota haklıdır, hukukidir, doğrudur, azı vardır, çoğu asla yoktur. Bu müzik notası değil, Türk milletinin onur müdafaası, Türk devletinin ezelden ebede giden meşru rotasının tebliğidir.