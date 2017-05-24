Erdoğan'dan "Dünya İnsani Zirvesi" mesajı

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, "Dünya İnsani Zirvesi"nin birinci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, huzurlu, müreffeh ve adaletli bir dünya ideali yolunda değerli bir adım olan Dünya İnsani Zirvesi'nin bir yıl önce 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, zirvenin Birleşmiş Milletler (BM) tarihinde rekor katılımla, başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Erdoğan, İstanbul Zirvesi'nin, uluslararası toplum olarak doğal afetler, çatışmalar, kıtlık ve insani krizlerle mücadelede daha etkin ve kalıcı yollar bulma arayışında dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, "Küresel insani yardım sisteminin tüm paydaşlarını tarihte ilk kez bir araya getiren İstanbul Zirvesi, alınan kararlar ve sergilenen dayanışma itibariyle geleceğimiz adına yeni umutların filizlenmesine imkan sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Suriye ve Irak'taki çatışmalardan kaçan 3 milyon sığınmacıya 6 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye, zirve sırasında verilen taahhütlerin sözde kalmaması ve fiiliyata geçmesi için çok yoğun gayret göstermektedir. Paylaşmanın bereketine inanan, komşusu açken tok yatmayı zül sayan bir medeniyetin müntesipleri olarak, dil, din ve bölge ayrımı yapmadan kalkınma odaklı insani yardım faaliyetlerimizi sürdürmekte kararlıyız.

Bugün dünya genelinde 125 milyon insanı etkileyen sorunların çözüme kavuşturulması için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, ekonomik imkanları daha gelişmiş devletlerin de sorumluluklarını yerine getirmesi şarttır. Son yıllarda yaşanan acı tecrübeler, güvenlik odaklı, içe kapanmacı ve ötekileştirici yaklaşımlarla insani krizlerin üstesinden gelinemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Türkiye olarak, İstanbul Zirvesi ile kazanılan ivmenin korunmasına büyük önem veriyor, tüm BM üyesi ülkeleri, uluslararası kuruluşları ve insani yardım sisteminin taraflarını taahhütlerine bağlı kalmaya davet ediyoruz."