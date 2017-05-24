FETÖ davasında 'Abla'nın şifreli konuşması soruldu

Genelkurmay Çatı Davası'nın kilit isimlerinden olan Akyüz'ün ifadesi, 30 yıl önce de Kuleli Askeri Lisesi'nde korunduğunu ortaya koydu. Darbeci Akyüz, o dönemde Fetih ve Yasin okuduğu, namaz kıldığı için okulda başlatılan "cemaat soruşturması"na dahil olduğunu ancak ceza almadan kurtulduğunu anlattı.

Darbeci Akyüz,"37 kişilik Yurtta Sulh Konseyi'nden sadece 5 kişiyi tanırım, gerisini tanımam" diye kendini savundu ama Akyüz'ün tanıdığı 5 kişinin darbe girişimi öncesinde Çayyolu'ndaki üç katlı villada Adil Öksüz ile planlama yapan darbeciler olduğu ortaya çıktı.

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde yakınları şehit olan aileler, buradaki eylemlere ilişkin davanın en önemli sanıklarından olan Bilal Akyüz'ün avukatının sözleriyle acılarını yeniden yaşadılar. Akyüz'ün avukatı Günay Kodaz müştekilere, "Geçmiş olsun ama unutmayın ben de zorunlu müdafi olarak burada devletin parasıyla görev yapıyorum" deyip sesini yükseltince şehit yakınları tepki gösterdi.

Genelkurmay Çatı Davası olarak bilinen ve darbenin beyni Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin tamamının yer aldığı davanın dünkü duruşmasında sanıklar ve bazı avukatların müştekilere yönelik tahrik edici sözleri devam etti.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı ancak güvenlik nedeniyle Sincan Cezaevi yanındaki duruşma salonunda görülen davanın dünkü duruşmasında, FETÖ'nün "Kara Kuvvetleri imamı" olarak bilinen eski Albay Bilal Akyüz hesap verdi.

Genelkurmay çatı davasında 3.gün