şüphelileri da yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 24.5.2017 09:51
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Hudut birliği askerleri, 'ye üye olmaktan aramaları bulunan 3'ü ihraç edilen komiser ile 1'i üniversite öğrencisi 4 şüpheliyi Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isterken yakaladı.

Edirne'de hudut birliği askerleri, Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 4 kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi.

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FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
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