FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

Edirne'de hudut birliği askerleri, Avrupa'ya yasa dışı yoldan geçmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede 4 kişiyi tespit etti.

Yapılan araştırmada zanlılardan 3'ünün ihraç edilen komiser, birinin de üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, "anayasal düzeni bozmak", "FETÖ'ye üye olmak" suçlarından aramalarının olduğu öğrenildi.