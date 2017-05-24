FETÖ'nün darbe planlayıcıları hakim karşısında

Dün de Akın Öztürk savunmasında "46 yıl boyunca bayrak, vatan, cuhuriyet için hizmet ettim. Vatanıma, milletime kurşun sıkacak değilim. Hain suçlamasıyla yargılanmak en büyük cezadır. Hiçbir bilgim, haberim yoktur. Çok kez şehit olma riskiyle karşı karşıya kaldım. Keşke şehit olsaydım da bu suçlamaya muhatap olmasaydım." dedi.



Davanın en önemli sanıklarından biri olan FETÖ'cü başyaver Ali Yazıcı da, dün birbiriyle çelişkili ifadeler verdi. Yazıcı, kalkışma günü defalarca telefonla görüştüğü kişileri tanımadığını, tanımadığı ve kendini yarbay olarak tanıtan birini Antalya'ya giderken arabasına aldığını söyledi.







Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın üçüncü celsesi başladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, yeni getirilen sanıklardan Ali Feyyaz'a iddianamenin özetini okudu.

Duruşmaya sanıklardan Bilal Akyüz'ün savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.

Duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde güvenlik önlemi için Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığı komandoları, infaz koruma memurları, bomba arama köpekleri ile TOMA ve zırhlı araçlar görevlendirildi. Cezaevinin çatısında da keskin nişancılar hazır bekletildi.

Duruşmada dün, sanıklardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Genelkurmay Başkanlığı General-Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan savunma yapmıştı.

İlk celsede ise eski YAŞ üyesi Akın Öztürk ile eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin ifade vermişti.