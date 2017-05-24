FETÖ’nün Papazı PYD’li teröristleri kutsamış

İzmir Alsancak'taki Protestan Diriliş Kilisesi Rahibi Andrew Craig Brunson'un geçen eylül ayında 'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu' iddiasıyla, eşi Norine Lyn Brunson'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. 20 yıldır Türkiye'de yaşayan Brunson çiftinin, Türkiye'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlendi. Sınır dışı işlemleri devam ederken FETÖ soruşturmasında bir gizli tanık, rahip Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık ifadesinde, Brunson'un çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu, FETÖ'nün dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen rahip Brunson tutuklandı.

LOJİSTİK DESTEK SAĞLADI

Protestan Cemaati'ne ait İzmir Diriliş Kilisesi'nin kurucusu ve dini önderi olan Brunson'ın misyonerlik faaliyetlerinin FETÖ tarafından ciddi anlamda desteklendiği, bunun için FETÖ'nün üyelerinin bile görüşemediği Ege Bölge İmamı Bekir Baz'ın bire bir rahiple irtibatlı olduğu öğrenildi. Brunson'ın, özellikle Suriye'den gelen PKK'nın uzantısı PYD adına faaliyet yürüten guruplara maddi ve manevi destek sağladığı, onlara özel Kürtçe ayinler düzenlediği de ileri sürüldü. Bölgeden gelen guruplara maddi destek sağladığı iddia edilen Brunson'un, lojistik destek de verdiği öğrenildi. Brunson ise ifadesinde Kürtçe bilmediğini iddia etti.

YÜKLÜ MİKTARDA MAAŞ

ABD'deki FETÖ bağlantılı bir vakıftan her ay yüklü miktarda maaş aldığı iddia edilen Brunson, bu gelirlerle özellikle Ege Bölgesi'ndeki yabancılara yönelik misyonerlik faaliyetlerinde bulunuyordu. Kilisede ve örgüt evlerindeki toplantılarda FETÖ ile diyalog kurulmasının faydalı olabileceğini savunan Brunson, ifadesinde Ortadoğu'dan gelen guruplara yönelik misyonerlik faaliyetlerini ise kilisede mültecileri ağırlayıp gıda yardımında bulunduklarını, Türkçe bilmeyenlere Arapça ve Kürtçe ayin yapıldığını söyleyerek kamufle etmeye çalıştı.

KİLİSENİN BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Brunson'ın Bekir Baz ile olan görüşmeleri, kilisenin ABD'deki FETÖ bağlantılı vakıflardan aldığı ileri sürülen maddi yardımların detaylı olarak araştırılıyor. Öte yandan, Brunson bağlantılarının da incelendiği belirtildi. Kilisenin ve bağlantıda olduğu diğer kiliselerin, maddi olarak çok güçlü olması da dikkat çekici iddialar arasında yer aldı.

TRUMP, ERDOĞAN'DAN RAHİBİ İSTEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçtiğimiz hafta gerçekleşen kritik görüşmede, gündeme gelen konulardan biri papaz Andrew Brunson oldu. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Türk hükümetinden Brunson'un süratle ABD'ye gönderilmesini istedi" ifadeleri kullanılmıştı. (Akşam)