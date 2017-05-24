FETÖ'nün TSK yapılanmasında 71 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütünün Türk Silahlı kuvvetlerindeki yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonda 74 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile iltisaklı asker ve örgüt abilerinden oluşan 144 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından yürütülen operasyonda birden fazla ilide gözaltı ve hakimlik kararı ile arama işlemi gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 7 1 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öğrenildi. Operasyon devam ediyor.

Sabah