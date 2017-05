CUMHURBAŞKANI MANCHESTER'DAKi SALDIRIYI KINADI: İNGİLİZ HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi 'nde düzenlenen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi 184. Dönem Mezuniyet Töreni 'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada öğrencileri bugünlere getiren anne ve babaları ile eğitim öğretim hayatları boyunca kendilerine emek veren öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan özetle şunları söyledi:Sözlerimin aslında başında şunu da ifade etmem lazım. İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını ben de şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Türkiye olarak, saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelede tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu buradan ifade etmek isterim.Türkiye'nin bugün de milletinin birliği için ülkesinin istiklali ve halkının istikbali için vatanının bütünlüğü için gerektiğinde her türlü fedakarlığı yapabilecek gençlere ihtiyacı var. 15 Temmuz gecesi hamdolsun Çanakkale'de ve diğer cephelerde canları pahasına görev yapan tüm şehitlerimizin izinden giden milyonlarca gencimizin bulunduğunu gördüm. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güvenmek aynı zamanda onların önlerini açmayı onlara destek olmayı da önemsiyoruz.Seçilme yaşını 18'e düşürdük. Bundan sonra 18 yaşını bitirmiş her gencimiz muhtardan belediye bakanlığına il genel meclis üyeliğinden milletvekilliğine kadar seçimle gelinen her göreve aday olabilecektir. Bu değişikliğin kağıt üzerinde olmadığını, hayata geçeceğinin örneğini de genel başkanlığına seçildiğim partimizin merkez karar ve yönetim kuruluna aldığımız gençlerle bizzat gösterdiğimize inanıyorum.Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için gençlerimizin dinamizmine ihtiyaç vardır. Birilerinin elinizden tutup sizi bir yerlere taşımasını beklemeyin, kendiniz çalışın uğraşın mücadele edin. Ülke ve millet olarak böylesine muazzam bir potansiyeli görmezden gelme veya heba etme hakkına sahip değiliz. Pes etmeyi, umutsuzluğa kapılmayı, zorluklar karşısında yılmayı gençlerimize asla yakıştıramıyoruz.Sağlık son 14 yılda en büyük reformların, en ciddi dönüşümün hayata geçirildiği alanların başında gelir. Milli bütçede eğitim öğretimden sonra ikinci sırayı sağlığa ayırdık. 2002'de bin 156 olan hastane ve diğer yataklı kurumlarının sayısını 4 bin 636'ya çıkarttık. 378 bin olan sağlık personeli sayısını 875 bine ulaştırdık. Şu ana kadar 4 şehir hastanemizi hizmete aldık. 20 tanesinin inşası, 8 tanesinin de proje ve ihale aşamaları sürüyor. Şehir hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulamasını hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Dolayısıyla artık eğitim ve öğretimde öğrencilerimiz inşallah Hasdal'daki yerde, inşallah iki tane sağlık bilimleriyle üniversite olacak. Yolun bir kenarında İÜ Tıp Fakültesi olurken, diğer tarafta Bezmialem Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılacak.İÜ Tıp Fakültesi'nin mezuniyet törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül de katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Gül'ün gelini Zehra Ayşe Gül (Abdullah Gül'ün solunda) de fakültenin mezunları arasındaydı. Gül ailesi gelinlerini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Abdullah Gül gelininin mezuniyet diplomasını kendisi verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsani Zirvesi'nin 1. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, dil, din ve bölge ayrımı yapmadan kalkınma odaklı insani yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Son yıllarda yaşanan acı tecrübeler güvenlik odaklı, içe kapanmacı ve ötekileştirici yaklaşımlarla insani krizlerin üstesinden gelinemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Türk Kurultayı'nda 95 yaşındaki Türkolog Zeynep Korkmaz'a Türk diline hizmet ödülü verdi.CumhurbaşkanıErdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 8'inci Uluslararası Türk Kurultayı'nda konuştu:Türkiye, Türk Dili konusunda da geçmişi ile barıştığı, geleceği kucaklamaya hazırlandığı yeni bir dönemin eşiğinde. Ortaöğretime Osmanlıca'yı koymamız önemlidir. Türk Dili'nin konuşulduğu geniş coğrafyada yürüteceğimiz çalışmalarda öncelikle kendi dilimizi geliştirmemize ihtiyacımız var.Bir özentidir, gidiyor. Kendi dilimizin zenginlikleri varken, hayvanların yarıştırıldığı malum Avrupa'daki arenaları kalkıp, spor salonlarında isim olarak kullanmak pek de kibar, şık değil. Teknolojinin tüm dünyayla birlikte bizi de belirli sınırlara ve dillere mahkum etme tehdidi karşısında, Türkçe'ye daha sıkı sahip çıkmalıyız.Ne güzel kıraathanemiz var, burada kitap oku, gazete oku, sohbetle beraber zenginleş. Bunlar yerini kafeteryalara, kulüplere terk etti. Bu benim değil ki, benim olanı niye kullanmıyorsunuz? Belediyelere diyoruz bütün bu tabelaları sökün. Neyi müsaade edersen onu asmak zorunda. Herkes bir yerlere şirin görünmenin gayretinde.Kültürlere ve medeniyetlere saldırılar önce dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Biz böyle bir suikasta maruz kalmış bir milletiz. Türkçe'nin yetersizliğinden fakirliğinden söz eden kimse art niyetli değilse, Türkçe'nin zenginliklerinden bihaberdir. Bin yıl önce Divanü Lugati't-Türk ismiyle 10 bine yakın kelimeden oluşan sözlüğü bulunan bir dile yetersiz demek, bühtanların en büyüğüdür. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'ndeki kelime sayısı 600 bini geçiyor.