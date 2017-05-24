Kılıçdaroğlu'ndan tarihimize saygısızlık

TOBB Genel Kurulu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türklerin 14 devlet batırdığını söyledi.

Ekonomide üretimin önemi üzerinde duran Kılıçdaroğlu, Osmanlı Devleti'nin üretim yapamadığı için battığını ifade ederken, "Türkiye'nin 15'inci devlet olmasıyla övünürüz, bu ne demektir? 14'ünü batırdık demektir" diyerek şaşırttı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Devasa Osmanlı niye battı? Bir toplu iğne bile üretemeyen, bilimi ve teknolojiyi reddeden Osmanlı battı. Akdeniz'i göle çeviren Osmanlı niye battı? Bunun üzerinde niye kafa yormuyoruz?

ŞAŞKINA ÇEVİREN HESAP: 14 DEVLET BATIRDIK

Övünürüz. Efendim Türkiye Cumhuriyeti 15'inci devlet. Türklerin kurduğu 15'inci devlet. E bu ne demektir? 14'ünü batırdık demektir. 14'ünü batırdık."

15 DEĞİL, 16 DEVLET

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 15'inci değil, 16'ıncı Türk devleti olduğunu Kılıçdaroğlu'nun unutması da dikkat çekti.

GENÇLERE "SAKIZ ÜRETMELİYİZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta maliye mezunu öğrencilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, yine üretimin öneminden bahsetmiş, Türkiye'nin sakız, bez gibi ürünleri üretmesi gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu ayrıca katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin önemine işaret etmişti.