Kripto FETÖ’cü yavere tokat gibi cevap

Genelkurmay Başkanlığı çatı Davası'nın ikinci duruşması dün Ankara Sincan Cezaevi Kampusu'nda yapıldı. Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin baktığı davaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ'cü çıkan eski başyaverİ Ali Yazıcı 'nın sorgusuyla devam etti. 15 Temmuz'da defalarca görüştüğü HTS kayıtlarıyla tespit edilen kişileri tanımadığını söyleyen Yazıcı 'Darbeyi o gün TV'den öğrendim ama 1-2 ay öncesinden dillendiriliyordu" ifadesiyle kendisiyle çelişti. Hain yaver "Eğer FETÖ'cü olsaydım ve Cumhurbaşkanına suikast düzenleme planım olsaydı bunu yanında olduğum bir yıl içinde birçok kez yapabilirdim" deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yazıcı'ya "Kendinizi iyi eğitilmiş bir FETÖ'cü olarak iyi gizlemişsiniz. Bunun başka izahı yok" diye tepki gösterdi. Yalanları yüzüne vurulunca kontrolü kaybeden Yazıcı "Şu an kendini saklayan kriptolu Hüseyin bey daha FETÖ'cüdür" diyerek saldırıya geçti. Avukat Aydın ise, Yazıcı'ya "Hüseyin Aydın'ı FETÖ'cü ilan etmek kimsenin haddi değildir" cevabını verdi.Yazıcı Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in "15 Temmuz darbe girişimini sence kim yaptı?" diye sorması üzerine "10 aydır düşünüyorum bir sonuca varamadım" diyerek gülünç bir cevap verdi. Kendisine Cumhurbaşkanı'nın uçağında söylediği ortaya çıkan "Bu düzen böyle gitmez darbe olacak" şeklindeki sözleri sorulan Yazıcı "Darbe lafını daha çok gazeteciler ve Cumhurbaşkanı'nın danışmanları dile getiriyordu" diye manevra yaptı. Sanık avukatları bunun üzerine, "kimdi bu dillendirenler" sorusuna "cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi. Yazıcı, 15 Temmuz'da darbeci Yarbay Emin Güven'in kendisine "Ben Antalya 'ya tatile gidiyorum. Beni de arabana alır mısın" demesi üzerine birlikte yolculuğa çıktıklarını söyledi. Hain yaver, yolda neden Antalya'ya gitmekten vazgeçip Erdoğan'ın kaçırılması planlanan İzmir Çiğli'ye doğru gittiği sorusuna ise "Emin Yarbay istedi" diyerek apaçık bir yalan daha söyledi.Sanık Cemil TurhanDuruşmada, 15 Temmuz gecesi darbe mesajlarında ismi yer alan ve sıkıyönetim direktiflerini birliklere mesaj olarak çektirten Genelkurmay General Amiral Şube Müdürü Albay Cemil Turhan da sorgulandı. Turhan ifadesinde, darbe mesajları ve sıkıyönetim direktifinin yer aldığı CD'nin dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in 15 Temmuz gecesi çatışmada ölen emir subayı Binbaşı Mehmet Akkurt'un getirdiğini söyledi.Turhan ifadesinde 15 Temmuz günü karargahta bulunmasını, "Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ile ilgili mesajların çekilmesi ile ilgili prova yapıyorduk" diye açıkladı ve ekledi: Bu provalardan Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de bilgisi vardı...Turhan'ın 'Darbe mesajlarını o getirdi' dediği Genelkurmay 2'inci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı binbaşı Mehmet Akkurt darbe gecesi çatışmada ölmüştü. İlk önce darbecilere direnirken öldüğü sanılan Akkurt'un darbeci olduğu bir yarbayı vurarak ağır yaraladığı, bir üsteğmenin tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmışı.Gözaltında her şeyi itiraf eden, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın eski yaveri Levent Türkkan da duruşmada çark etti. İddianamede kendisiyle ilgili "samimi ifadesi" cümlesinin geçtiğini hatırlatan Türkkan, "Benim öyle samimi bir ifadem yok. Benim her yanım dağılmış, 10 gün kendime gelememişim" dedi.