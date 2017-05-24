nin yöneticisi 'a kaçarken yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 24.5.2017 19:33 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 19:44
Nokta dergisinin yöneticisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelilerinin ve kapatılan yöneticilerinden 'ın da olduğu 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri Uzunköprü'de Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişimindeki aralarında çocukların da olduğu 8 kişiyi tespit etti.

şüphelileri emekli emniyet müdürü S.S, Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A, ihraç edilen öğretmenler M.Ç, F.Ç. ile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan yöneticilerinden 'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların yanındaki yaşları 6 ile 13 arasında değişen 3 çocuk da hudut karakoluna götürüldü. Zanlıların işlemleri sürüyor.

HAKKINDA İKİ GÜN ÖNCE HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan KHK ile kapatılan Nokta dergisi yöneticileri Cevheri Güven ve Murat Çapan hakkında, "Halkı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme'' suçundan, 22 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.

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Nokta dergisinin yöneticisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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