’ta : 1 , 2 yaralı!

İHA

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Giriş Tarihi: 24.5.2017 20:37 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 20:43
Şırnak’ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı!

’ın ilçesi bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan da 1 polis oldu, 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK'ya yönelik 19 Nisan'da başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğü ilçesi bölgesinde, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist ile güvenlik güçleri arasında çıktı. Çatışmada, 3 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar, helikopterlerle olay yerinden alınarak, getirildikleri 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığından ambulanslarla Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan durumu ağır olan bir polis, yolda olurken, 2 polis tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Şırnak’ta çatışma: 1 şehit, 2 yaralı!
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