Son dakika haberi... "Türkiye Huzur" uygulaması gerçekleştiriliyor

Asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla, mali suçlarla, terörle, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.

İlçe emniyet müdürlerinin de uygulama noktalarını ziyaret ederek kontrolleri yerinde takip ettiği görülürken, kontrollerde üzerinden narkotik madde çıkan bazı şahıslar ile aranması bulunan kişiler gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Uygulama gece saatlerine kadar sürecek.