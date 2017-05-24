Son dakika: Sıla Abalay’ın öldürülmesinin ardından eylem hazırlığındaydı…

Şahsın girdiği evde araştırma yapan ekipler iki adet pompalı tüfek, iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirirken, gözaltına alınan şüphelinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Nurtepe'de bir eve şüpheli bir şahsın mühimmat bıraktığı ihbarını alan en Şişli ve Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği sokağa giderek operasyon başlattı. Sokakta şüpheli şahsı yakalayan polis ekipleri, şahsın girdiği eve baskın düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı arama sonucunda 2 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Evde yapılan aramada bulunan silah ve mühimmatlara ise polis tarafından el koyuldu. Şahsın yapılan incelemesinde silahlı terör örgütüne üye olma ve nitelikle yağma suçundan aranan C.İ. olduğunu belirledi. Emniyette işlemleri tamamlanan C.İ. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SILA ABALAY İÇİN EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C üyesi Sıla Abalay polisle girdiği çatışmada öldürülmesinin ardından, C.İ.'nin Abalay için eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

DHKP-C’Lİ SILA ABALAY CİNAYET ZANLISI ÇIKTI