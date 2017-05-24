Sonunda yerli otomobil için "YAPARIM" diyen birisi çıktı

İşte Erdoğan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurulunda yaptığı konuşma ve Hisarcıklıoğlu ile arasında geçen diyalog:

MONTAJCILIK BU MİLLETE YAKIŞMIYOR! GELİN YERLİSİNİ YAPALIM

Diyorum ki, gelin şu yerli, yüzde yüz üretimi olan otomobilimizi Türkiye Odalar ve Borsalar camiası içerisinden çıkaralım. Ben diyorum ki, TOBB çatısı altından yüzde yüz yerli otomobilini çıkarsın.

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU: Sayın Cumhurbaşkanım biz bunu yaparız. Siz yeter ki yanımızda olun. Siz bizim yanımızda olduktan sonra biz bunu yaparız.

CUMHURBAŞKANI: Biz bunun yanındayız. Hayırlısı olsun. Bu çalışmalarımızın tamamını sürdürebilirlik esasına göre yürütmeden 2035 hedeflerine ulaşamayız. Demokratik ve ekonomik standartları yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmalıyız. 15 senedir hep teklif etmişimdir: Gelin bu otomobilimizi hep birlikte yapalım. Montaj, montaj, montaj! Montajcılık bu millete yakışmıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil müjdesi!