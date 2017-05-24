TBMM'nin HSK üyelikleri seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kararda, Anayasa'nın geçici 21'inci maddesinin (C) fıkrası uyarınca, TBMM Genel Kurulunun 16 Mayıs'taki 92'nci birleşiminde yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu ve Alp Arslan, Danıştay Üyesi Cafer Ergen, Öğretim Üyesi Ali Cengiz Köseoğlu, Avukatlar Songül Yazar ve Hamit Kocabey'in TBMM tarafından kurul üyeliklerine seçildiği ifade edildi.

Danıştay üyeliğine atama

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Danıştay üyeliğine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun geçici 27'nci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.