Terörle mücadele küresel olmalı

Başbakan Yıldırım, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak için gittiği Gürcistan
'da Başbakan Giorgi Kvirkasvili
tarafından resmi törenle karşılandı. Bakanların da eşlik ettiği ziyarette heyetler arası ikili görüşmelerde bulunulurken, FETÖ'nün Gürcistan'daki faaliyetleri konusunda detaylı bilgiler verildi. İki liderin Tiflis'teki görüşmesi ardandan yapılan ortak basın toplantısında Yıldırım, İngiltere'deki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle oldu.
"LANETLİYORUZ"
Manchester kentinde bir konser programı bitiminde terör saldırısı oldu. Genç insanların bulunduğu kalabalıkta ölenler ve yaralananlar var. Dost ve müttefik İngiltere'ye, ölenlerin aile ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bunu en kuvvetli ifadelerle lanetliyoruz. Terörün ne demek olduğunu iyi bilen ülkeyiz. Bedel ödeyen bir ülkeyiz.
"TERÖR KÜRESEL TEHDİT"
Terörle mücadele küresel olmalıdır. Teröristler arasında sınırlama yaparsak bir kısmı kötü, bir kısmı daha az kötü diye kategori olursa terörle mücadelede zafiyet devam eder. Güvenlik noktasında yaşadığımız bu günlerde, her yerin güvenliği hemen hemen aynı; her yerle ilgili tehdit de aynı. Hiç kimse, 'benim ülkem daha güvenli' diyemez. Deyince zafiyet yaşanma ihtimali de ortaya çıkar. Yakın işbirliğini daha da artırmamız gerekiyor. Gürcistan ile bu noktada iyi bir işbirliğimiz var daha da devam edecek.
HAKİKİ DOSTLUK
İlki Ankara'da düzenlenen YDSK'nin ikinci toplantısı Gürcistan'da düzenlenmiş oldu. Yıldırım iki ülke arasındaki ilişkilere değinirken, "Soğuk Savaş döneminde birbirine rakip olan iki blokta yer alan iki ülke hakiki bir dostluğa ulaşmıştır" dedi. Yıldırım, Gürcistan'ı AB'ye vizesiz seyahat hakkı elde etmesinden dolayı tebrik etti.
SİBER SAVUNMA ANLAŞMASI
YDSK toplantısının ardından Türkiye ile Gürcistan arasında 2017-2021 yılları için kültürel işbirliği; Türkiye ile Gürcistan adalet bakanlıkları arasında işbirliği, iki ülke arasında, "Karma ekonomi ve ticaret komisyonu" kurulması ile "Siber savunma alanında mutabakat" anlaşmaları imzalandı.
TİCARET CANLANACAK
Bir soru üzerine Bakü-Tiflis-Kars tren yolu projesinin bitme aşamasında olduğunu anlatan Yıldırım, projede Türkmenistan, Kazakistan ve Çin'in birinci dereceden sorumlu olduğunu belirterek, projenin modern İpekyolu olduğunu ve ticareti canlandıracağını söyledi. Kvirkasvili de projenin sonbaharda başlatılacağını bildirdi.