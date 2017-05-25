24 ilde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 38 kişinin savcılıkça ifadeleri alındı.

Daha sonra mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 36'sı adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Konya merkezli 24 ilde, 11 Mayıs'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 83 kişiden 38'i gözaltına alınmış, Şüphelilerden 17'sinin aynı suc kapsamında tutuklu oldukları öğrenilmişti. Gözaltındaki 38 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.