Avrupa Birliği, bizim olmazsa olmazımız değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, NATO zirvesi
için Belçika'ya hareketinden önce basının sorularını yanıtladı. Seyahatin ardından son değerlendirmelerini yaparak partinin en üst karar organı olan Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirleyeceklerini belirten Erdoğan, kabine değişikliği için de "Yapılması gereken bir şey varsa da onları zaten kararlaştırıp adımlarını atarız" dedi. Tayyip Erdoğan AB'ye de sert mesajlar vererek, "Bize böyle davranma hakları yok. AB olmazsa olmazımız değil" dedi. İşte Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:
'SEÇİLENLERİN HEPSİ A TAKIMI'
"Bizim A takımı, B takımımız yok. Seçilenlerin hepsi A takımıdır. İnşallah seyahatten sonra Merkez Yürütme Kurulumuzu belirlemiş olacağız ve belirledikten sonra da geleceğe yönelik bütün bakan arkadaşlarımızdan bir yol haritası isteyeceğim. Bu yol haritası 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası olacak. Bu konuyu da iki yönlü olarak takibi planlıyorum. Bir, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturacağım bir ekiple, iki partimizde oluşturacağımız bir ekiple.
(Kabine değişikliği) Binali Bey'le de bunların değerlendirmesini yapacağız. Yapılması gereken bir şey varsa kararlaştırır adım atarız.
Parlamentodaki haftalık salı toplantıları dışında, parlamentoya gideriz ama tabii ki Meclis salonuna girmek gibi bir durumumuz olmaz. Böyle bir konumum yok. Grup toplantıları olsun, oralarda haftalık konuşmalarımızı da yaparız ona mani bir hal yok.
BLOKE EDEN BLOKE OLUR
(Alman askerlerinin İncirlik Üssü'nden çekilmesi tartışmaları) Bu konuyla alakalı bize gelmiş bir şey yok. Hatta geçenlerde gündemlerinde böyle bir şey olmadığına dair Alman yetkililerin açıklaması var. Bizim için bir sorun değil bu. Giderlerse 'Güle güle' deriz.
(Almanya'nın FETÖ'cü subaylara sahip çıkması) Almanya zaten alışmış onlar teröristleri kabule, 10 tane daha terörist kabul etmiş olur. Biz de tabii kovalamaya devam ederiz.
(Türkiye'nin Avusturya'ya NATO vetosu) Bloke eden bloke olur, bu kadar basit.
"DERDİMİ Z AB'DEN KOPMAK DEĞİL"
"Biz elimizden gelen her şeyi a'dan z'ye yapıyoruz. Ama karşıdan da bunun karşılığını bekliyoruz. Bizim AB'den kopmak diye bir derdimiz yok, ama AB'nin de kendi üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. AB Türkiye'yi kendi kapısında adeta dilenci mesafesinde göremez, böyle bir hakkı da yok. AB 'Türkiye kendi çekilsin' havasında. Biz de diyoruz ki 'Böyle bir şey varsa kararı siz verin. İşinizi zorlaştırmayız. AB bizim olmazsa olmazımız da değil."
'TERÖRİST AYRIMI OLMAZ'
St. Petersburg, Stockholm, Paris ve Manchester'da yaşanan saldırılar, bize terörün bölgesel bir mesele olmadığını göstermiştir. Bu vesile ile bir kez daha İngiltere'de gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere terör eylemlerinde hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyorum. Terörizm, tek bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. 'Benim teröristim, senin teröristin' ayrımı bazı yerlerde devam ediyor. Bu ortamda NATO'nun daha faal olması, terörle mücadele de müttefiklere daha fazla destek vermesi gerekiyor."
'ÖNCE KENDİ İÇİNDEKİLERİ TEMİZLESİNLER'
(Siyasette FETÖ temizliği yapılmadığı iddiaları) "Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması lazım. Hukukta bir kural vardır: 'Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir.' Kimse bu söyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın damadını söylüyorsan, bu yargıyla alakalı bir konu. Süreç devam ediyor. Bunu AK Parti'ye fatura etmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce kendi içindekileri temizlesinler."