kullanan sanıklara

DHA

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Giriş Tarihi: 25.5.2017 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 16:11
ByLock kullanan sanıklara ceza

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı  kullanmaktan yargılanan 6'sı tutuklu 10 sanık, 6 ile 7,5 yıl arasında değişen hapis larına çarptırıldı.

2'nci Ağır si'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Erdinç Çörekçi, Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, Kadir Bulut, Kadir Telyar, Mücahit Akkaya; tutuksuz yargılanan İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yolcu, Bilal Bulut ve Cafer Karakülah hakim karşısına çıktı.

EAGLE DA KULLANMIŞ!

Örgütün kriptolu programı 'u kullanmadıklarını belirten tutuklu sanıklar 8 aydır cezaevinde kaldıklarını mağdur olduklarını belirttiler. Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda tutuksuz sanıklardan İlhan Gökhan'ın örgütün diğer kriptolu iletişim programı Eagle'yi kullandığı ortaya çıktı.

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ByLock kullanan sanıklara ceza
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