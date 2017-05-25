ByLock kullanan sanıklara ceza

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Erdinç Çörekçi, Dursun Kıyık, Erkan Karakuş, Kadir Bulut, Kadir Telyar, Mücahit Akkaya; tutuksuz yargılanan İlhan Gökhan, Muhammed Ercan Yolcu, Bilal Bulut ve Cafer Karakülah hakim karşısına çıktı.

EAGLE DA KULLANMIŞ!

Örgütün kriptolu programı ByLock'u kullanmadıklarını belirten tutuklu sanıklar 8 aydır cezaevinde kaldıklarını mağdur olduklarını belirttiler. Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan raporda tutuksuz sanıklardan İlhan Gökhan'ın örgütün diğer kriptolu iletişim programı Eagle'yi kullandığı ortaya çıktı.