, 'den ayrıldı

İHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 25.5.2017 16:44 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 16:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'den ayrıldı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ’ndan () ayrıldı

Görüşmelerini tamamlayan Erdoğan, Binası'ndan ayrıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'den ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz