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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'den ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan
,
AP
'den ayrıldı
İHA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2017
16:44
Güncelleme Tarihi: 25.5.2017
16:44
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın Brüksel kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Avrupa Parlamentosu
’ndan (
AP
) ayrıldı
Görüşmelerini tamamlayan Erdoğan,
Avrupa Parlamentosu
Binası'ndan ayrıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'den ayrıldı
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