Darbeci Alakuş'tan pişkin savunma

Akar'ın "ürkütücü yüz" diye bahsettiği Alakuş'un savunmasında Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hatırasına saygısızlık yaparken, ÖKK Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı ile ilgili suçlamalarda bulundu. Ardından Genelkurmay'daki faaliyetleri görüntülerle de tespit edilen Alakuş, darbe girişiminden haberinin olmadığını, tuzağa düşürüldüğünü iddia etti. Terör tehdidi nedeniyle emniyeti almak üzere Genelkurmay'a gittiklerini söyleyerek kendini kurtarmaya çalışan Alakuş'un savunma yaparken sık sık gülmesi tepki çekti.

Alakuş, Mahkeme Başkanının "Hiçbir yabancı unsur yok, ortada düşman yok, kimi kimden koruyorsunuz? Adamı (Salih Zeki Çolak)niye yere yatırdınız?" sorusu üzerine "Dışardan silah sesi geliyordu, korumak için" yanıtıyla pes dedirtti. Savunma yaparken üyesi olduğu Yurtta Sulh Konseyi tabirini unutmuş gibi yapan Alakuş'un mahkeme heyetine, "Ne konseyiydi" diye sorması da dikkat çekti. Darbe girişimi bildirisini televizyondan izlediğini anlatan Alakuş'un buna rağmen "görevime devam ettim" demesi de darbe girişiminde bulunduğunun itirafı olarak yorumlandı. Mahkeme Başkanının iddianamede örgütün 1 numarası olarak bilinen Fetullah Gülen'e ilişkin sorusuna ise Alakuş gülerek, "Fetullah Gülen orada (Genelkurmayda) değildi" diyerek pişkinlikte adeta tavan yaptı.