Darbeci hain itiraf etti: Ben de darbede yer aldım

Habertürk'ün haberine göre, Semih Terzi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'ten alarak Ankara'ya getirme emri aldığını ifade eden darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, Semih Terzi'nin kendisine 'darbe' demediğini ama 'darbe' jargonu kullandığını söyledi. Sönmezateş, "Ben de ihtilalde, darbede yer aldım" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü hainlerden itiraf "Ben de darbede yer aldım"

"MİT MÜSTEŞARLIĞI BANA DÜŞMEZDİ"

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda MİT'in başına geçeceği belirtilen Sönmezateş, bu konuda "Ben askeri istihbaratçıyım, MİT'e hiç gitmedim, MİT Müsteşarı olamam" dedi. Ayrıca, MİT Müsteşarlarının askeriye içerisinde korgeneral seviyesinde olduğunu kendisinin de tuğgeneral olduğunu söyleyen Sönmezateş, "Bu yüzden MİT Müsteşarlığı bana düşmezdi" savunmasını yaptı.