ci hain etti: Ben de darbede yer aldım

Giriş Tarihi: 25.5.2017 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 17:21
Darbeci hain itiraf etti: Ben de darbede yer aldım

'nün girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, arasında "" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4. günde devam etti. Darbeci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, savunmasında çarpıcı larda bulunarak, "Ben de ihtilalde, darbede yer aldım" dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Semih Terzi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'ten alarak Ankara'ya getirme emri aldığını ifade eden ci eski Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş, Semih Terzi'nin kendisine 'darbe' demediğini ama 'darbe' jargonu kullandığını söyledi. Sönmezateş, "Ben de ihtilalde, darbede yer aldım" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü hainlerden itiraf "Ben de darbede yer aldım"

"MİT MÜSTEŞARLIĞI BANA DÜŞMEZDİ"

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda MİT'in başına geçeceği belirtilen Sönmezateş, bu konuda "Ben askeri istihbaratçıyım, MİT'e hiç gitmedim, MİT Müsteşarı olamam" dedi. Ayrıca, MİT Müsteşarlarının askeriye içerisinde korgeneral seviyesinde olduğunu kendisinin de tuğgeneral olduğunu söyleyen Sönmezateş, "Bu yüzden MİT Müsteşarlığı bana düşmezdi" savunmasını yaptı.

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Darbeci hain itiraf etti: Ben de darbede yer aldım
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