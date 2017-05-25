İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yurda kaçak yollarla lüks araç sokan çeteye yönelik başlatılan operasyon genişletildi. Komutanlık yurda kaçak yollarla sokulan lüks araçları satın alan kişilerin tek tek ifadesine başvuruyor.

EMRE BELÖZOĞLU İFADE VERİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde ünlü futbolcu Emre Belözoğlu'nun ifadesinin alındığı öğrenildi. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesine davet edilen Belözoğlu, öğlen saatlerinde geldiği Jandarma'da ifade veriyor.

Emre Belözoğlu ifade veriyor!

VOLKAN ŞEN VE TAYFUR HAVUTÇU İFADE VERECEK

İlerleyen saatlerde ise ünlü teknik direktör Tayfur Havutçu ile Fenerbahçeli futbolcu Volkan Şen'in de ifade vereceği belirtildi. Bu kişilerin yurda sokulan kaçak araçlardan temin ettikleri, sonradan elden çıkardıkları iddia edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte belge ve kaçak yollarla yurda lüks araç sokan bir çeteye yönelik operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında şüpheli olarak Fenerbahçeli Ozan Tufan gözaltına alınmıştı. Ünlü futbolcu ifadesi ardından serbest bırakılmıştı.