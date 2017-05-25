Emre Belözoğlu neden ifade verdi?

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in bilgi sahibi olarak ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bilgi sahibi olarak eski futbolcu Tayfur Havutçu ile futbolcular Emre Belözoğlu ve Volkan Şen'in ifadesine başvurulmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına çağrıldığı bildirildi.

Çete üyesi olduğu öne sürülen kişilerin telefon tapelerinde Belözoğlu, Şen ve Havutçu'ya lüks araç satmayı teklif ettikleri ancak futbolcuların bu araçları satın almadıkları öğrenildi.

21 ARACA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında N.E'nin çete lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve işlemlerinin jandarmada devam ettiği bildirildi.

Savcılıkça, 21 lüks araca el konuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 101 şüpheliden 46'sı hakkında gözaltı, aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da yer aldığı 55'i hakkında ifadelerine başvurulmak üzere yakalama kararı çıkarılmıştı. Tufan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.