FETÖ’nün iğrenç yüzü bir kez daha ortaya çıktı

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) karşı olan askerlerin gizli çekilen müstehcen görüntülerinin gazetenin arşivinde saklandığını söylediğini iddia etti.

FETÖ'YE KARŞI OLAN PERSONELE FİŞLEME

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ/PDY'ye karşı olan ve örgüt tarafından tasfiyesi planlanan askeri personele nasıl bir baskı uygulandığına ve askerlerin nasıl fişlendiğine yer verildi.

İŞTE GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ

İddianamede ifadesi yer alan "Zaman" kod adlı gizli tanık, FETÖ/PDY karşıtı tavır sergileyen personelin saf dışı bırakılması için öncelikle kişinin dini duygularını ön plana çıkarmak suretiyle örgüte kazandırılmaya çalışıldığını ancak bu kişinin örgütün karşısında bir tavır sergilediği durumda makam ve mevki vaadinde bulunulduğunu ileri sürdü.

Personelin bu yöntemle ele geçirilememesi halinde rüşvet yolunun denendiğini öne süren gizli tanık, örgütün legal ve illegal yollarla askerlerin özel bilgilerini arşivlediğini ifade etti.

FİŞLEME BİLGİLERİ, GÜLEN'İN TALİMATIYLA GİZLİ HAVUZDA

Örgüt mensuplarının elde ettiği bilgilerin FETÖ yöneticilerine ulaştırıldığını, bu bilgilerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile himayesinde bulunan gizli bir havuza aktarıldığını dile getiren gizli tanık "Zaman", havuzdaki bilgilerin zamanı geldiğinde bu kişileri egale etmek ya da kamuoyunda devlet karşıtı bir algı oluşturmak amacıyla kullanıldığını kaydetti.

ZAMAN GAZETESİNDEKİ "GİZLİ ARŞİV"

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Dumanlı'nın, kendisinin de yer aldığı bir ortamda TSK'daki bazı askeri personelin cinsel içerikli görüntülerinin kapatılan Zaman gazetesinin özel arşivinde korunduğunu söylediğini iddia eden gizli tanık "Zaman"ın şu ifadeleri iddianamede yer aldı:

"EKREM DUMANLI BENİM DE BULUNDUĞUM BİR ORTAMDA…"

"Ekrem Dumanlı benim de bulunduğum bir ortamda Ergenekon örgütünün tutuklamalarına ilişkin yapılan operasyonun nasıl ve ne şekilde yapıldığını, askeriye içerisindeki general ve askerlerin dinsiz olduğunu, sapık ilişkiler kurduklarını dile getirdi. Dumanlı, Zaman gazetesinin özel bir arşivinin olduğunu, bu arşivin özel olarak korunduğunu, üç katlı bir binada bulunduğunu, arşivde birçok kişinin cinsel ilişkilerinin kayıtlarının olduğunu ama Zaman gazetesinin ve örgüt televizyonlarının bunları yayınlayamayacağını, zamanı geldiğinde kardeş gazete ve TV'lerde veya izi bulunamayan internet sitelerinden yayınlanacağını söyledi."

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