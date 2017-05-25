İstanbul’da kale gibi polis merkezi

Başakşehir, Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Arnavutköy ilçelerindeki terör ve toplumsal olaylara hızlı müdahale edilmesi amacıyla yapılan güvenlik merkezinin hizmete sunumu için yapılan açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, insanoğlunun en temel ihtiyacı olan beslenmeden sonra güvenliğin geldiğini ifade etti. Şahin, "Beslenmeden sonra eğer güvenliğiniz yoksa, sizin o yaşamdan beklediğiniz kaliteyi ve huzuru bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla devletin de en önemli görevlerinden birisi, vatandaşının huzurunu, sükununu ve mutlu yaşamasını sağlamaktır. Bizler de İstanbul'da bu noktada elimizden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.