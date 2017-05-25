Kaymakam’ın katilleri hâkim karşısında

Mardin'in Derik Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mardin adliyesi önünde toplanan, ellerinde, "Terör insanlık suçudur", "Terörün dini, imanı, ırkı, kökeni yoktur", "Terörü lanetliyoruz" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, Vali Mustafa Yaman ve şehidin babası Asım Safitürk'ün binaya girişi sırasında, saldırıya ve sanıklara tepkilerini dile getirdi. Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, "Kaymakamımızı kravatlı teröristler odasına bomba koyarak şehit ettiler. En ağır cezayla cezalandırılsın" dedi. Şehit Kaymakam'ın babası Asım Safitürk ise, "Vatan, bayrak sevgisiyle, 'Neler yapabilirim?' diye mücadele verilirken, maalesef ölümü için her türlü planlar yapılmış. Bizim üzüntümüz budur. Bu dünyada da hak tecelli etsin istiyoruz" ifadesini kullandı. İddianamede, Safitürk'ün şehit düştüğü, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyla ilgili 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıla kadar hapis cezası isteniyor.