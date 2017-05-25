Koğuş kalk! FETÖ'ye destek Zaman'ı

FETÖ'nün yayın organları Zaman Gazetesi ve İpek Medya'ya kayyum tarafından el konulması üzerine CHP'li milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gazete binalarına gitmiş. AKŞAM, o tarihlerde CHP grup toplantısında yaşanan tartışmaların detaylarına ulaştı. Özellikle Balyoz ve Ergenekon kumpas davalarında tutuklu olan CHP'li Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Dursun Çiçek gibi isimler, CHP'li milletvekillerinin FETÖ'nün eylemlerine destek vermesinden rahatsız oldu. Bu rahatsızlık partinin ö dönem Meclis'teki grup toplantısının en önemli tartışma konusu olmuş. Bir milletvekili, "Partimizde onca kumpas mağduru varken sizin orada ne işiniz vardı?" diye sordu.





GENEL BAŞKAN İSTEDİ

Milletvekillerinin bu eleştirisine yanıtı ise CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den geldi. Erdem, "Biz kendi isteğimizle oralara gitmedik. Bizi Genel başkan yataktan uyandırıp gönderdi. Basın özgürlüğü için oraya gittik" şeklinde yanıtladı. Bu durum kumpas mağduru milletvekillerini daha da kızdırdı. Kılıçdaroğlu, eleştirilerin dozunu artıran mağdur vekillere "Ben sadece basın özgürlüğü için oraya gitmelerini istedim. Sizin davanızın en büyük savunucusuyum" yanıtını verdi.





ERDEM'İN YALANLARI BOYUNU ÇOKTAN AŞTI!

Eren Erdem ile ilgili iddialar bununla da sınırlı değil. 'Sarin gazı' yalanıyla Türkiye'yi dış basına ihbar eden Erdem, son olarak da darbenin kilit ismi Adil Öksüz'ün Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile görüştüğü yalanını ortaya attı. Kendisine belge soranlara 'Bunun belgesi MİT'te" diyen Erdem'in, Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamalarda söylediği tutarsız iddialarının kaynağı olduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasında "AK Partili vekillerde ByLock var" yalanının kaynağının da Erdem olduğu belirlendi. MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu'na "Erdem'in tutarsız iddialarını kamuoyuyla paylaşmanız bizi zor duruma sokuyor. Bunları belgeleyip açıklamanız daha doğru olur" dedi. (Akşam)



