Kuran yarışmasında şehitler yad edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün düzenlenen "Uluslararası Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Finali"ne katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5'incisi düzenlenen bu yarışmanın giderek, çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandığını söyledi. Yarışma için 62 ülkeden gelen tüm misafirlere "Hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "hafızlık", "hat müsabakası" ve "Kuran-ı Kerim'i güzel okuma" yarışmalarında dereceye girenleri de tebrik etti.Bazı katılımcıların Erdoğan'la selfie çektirdiği görüldü. Erdoğan konuşmasında "Bir Müslüman olarak vazifemiz, her an yıpranan, kararan, örselenen ruhlarımızı Kuran-ı Kerim tilaveti ile tedavi etmektir" dedi.Erdoğan, "Bu buluşmamızın bir anlamlı özelliği daha var. 15 Temmuz şehitleri mizin aziz ruhlarına ithafen sundukları bu Kuran ziyafeti için kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Zira bu külliye, gazi bir külliye" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: Rabbimiz Müzemmil Suresi'nde bize mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim'i tertil üzere okumamızı emrediyor. Tertil ile okumak, 'tecvid ile sarih kıraatle, her harfin edasının, nazmının ve manasının hakkını vere vere okumak' demektir. Kuran-ı Kerim'in temiz kalple, temiz ağızla hepsinden önemlisi kemalı hürmet ve edeple tilavet edilmesi gerekir. Allah'ın insana bir lütfu ve ikramı olan güzel ses, en çok da Kuran-ı Kerim'e yakışır. Bunun için fahri kainat efendimiz, 'Kuran-ı seslerinizle güzelleştiriniz, çünkü güzel ses Kuranın güzelliğini daha da artırır' buyuruyor. Bize düşen, bitmez tükenmez bir ilim, hikmet ve saadet kaynağı olan Kuran'la rabıtamızı her daim güçlü tutmaktır. Rabbim, hepimize Kur'anla yaşamayı, son nefesimizi yine Kur'anla vermeyi nasip etsin."