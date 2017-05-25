Kütahay'da zehir tacirlerine darbe

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda, uyuşturucu tacirlerinin kullandığı 34 VN 0984 plakalı otomobil, Yeni Doğan Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, 590 gram esrar ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin aynı mahalledeki evlerinde yapılan aramada ise 9.5 kilo esrar, 2 bin 140 uyuşturucu hap ile 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, G.S. ve K.Y gözaltına alındı.